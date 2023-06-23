В Мариуполе прогремел мощный взрыв: погибли 4 российских офицера (видео)

В Мариуполе неподалеку от морского порта раздался взрыв 23 июня, в результате которого были ликвидированы четыре офицера российской армии.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, добавив соответствующие видео местного сопротивления.

По информации Андрющенко, в результате взрыва погибли по меньшей мере четыре офицера российских войск.

"(Они – ред.) поселились в частном доме мариупольцев в эвакуации в Приморском районе неподалеку от Мариупольского морского порта", – уточнил советник городского головы.

В районе морпорта Мариуполя раздался взрыв: ликвидированы 4 офицера армии РФ

Что происходит в Мариуполе

В начале июня в оккупированном Мариуполе захватчики начали составлять списки на эвакуацию из начавшегося города, которая начтется в июле. Это связано с возможной активизацией боевых действий в конце лета.

В середине июня Андрющенко информировал, что оккупанты начали расчищать железнодорожный путь от Мариупольского порта до вокзала. Он предполагал, что враг планирует использовать порт для снабжения боеприпасами на линию Волноваха-Угледар.

Жить в оккупированном россиянами городе мариупольцам невыносимо. Так, в уцелевших там домах протекает канализация, а водоканал бездействует из-за невыплаты зарплаты работникам. Местные коллаборанты ничего не делают, так что по всему Мариуполю фиксируется антисанитария и возникла угроза распространения холеры.

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