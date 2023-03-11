В Мариуполе прогремели взрывы: "хлопок" у врага и пожар у гражданских (фото, видео)

В Мариуполе прогремели несколько взрывов 11 марта, в результате которых зафиксирован "хлопок" у оккупантов, а также пожар в частном доме в результате работы вражеской ПВО.

Об этом сообщили Мариупольский горсовет и советник мэра Петр Андрющенко.

В горсовете сослались на местных жителей и заявили о двух "прилетах" – в районе аэропорта и Агробазы. Вероятное попадание в месторасположение оккупантов. Впоследствии в мэрии добавили фото, на котором зафиксирован "хлопок" над захваченным россиянами аэропортом.

В то же время Андрющенко сообщил о пожаре в одном из домов. Он вспыхнул из-за падения на здание обломков в результате работы вражеской ПВО.

"Местные рассказали — сначала был взрыв в небе, потом обломок чего-то упал в крышу дома. То ли обломки самого ПВО, точности оккупанта — непонятно. Дом полностью сгорел дотла. Обломки уже МЧС вывезло", — говорится в сообщении советника городского головы.

Как уточнили в горсовете, сгорел частный дом Новоселовки и одна из многоэтажек города: "Пожар возник после неудачной работы российского ПВО. Вероятно, на здании упали ее обломки".

Напомним, в этот же день более 10 громких взрывов прогремели и в оккупированном Мелитополе в Запорожье.

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