Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Мариуполе прогремели взрывы: "хлопок" у врага и пожар у гражданских (фото, видео)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
2735
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Мариуполе прогремели взрывы: "хлопок" у врага и пожар у гражданских (фото, видео)

Скриншот с видео

Зафиксированы "прилеты" в районе аэропорта и Агробазы.

В Мариуполе прогремели несколько взрывов 11 марта, в результате которых зафиксирован "хлопок" у оккупантов, а также пожар в частном доме в результате работы вражеской ПВО.

Об этом сообщили Мариупольский горсовет и советник мэра Петр Андрющенко.

В горсовете сослались на местных жителей и заявили о двух "прилетах" – в районе аэропорта и Агробазы. Вероятное попадание в месторасположение оккупантов. Впоследствии в мэрии добавили фото, на котором зафиксирован "хлопок" над захваченным россиянами аэропортом.

В то же время Андрющенко сообщил о пожаре в одном из домов. Он вспыхнул из-за падения на здание обломков в результате работы вражеской ПВО.

"Местные рассказали — сначала был взрыв в небе, потом обломок чего-то упал в крышу дома. То ли обломки самого ПВО, точности оккупанта — непонятно. Дом полностью сгорел дотла. Обломки уже МЧС вывезло", — говорится в сообщении советника городского головы.

Как уточнили в горсовете, сгорел частный дом Новоселовки и одна из многоэтажек города: "Пожар возник после неудачной работы российского ПВО. Вероятно, на здании упали ее обломки".

Напомним, в этот же день более 10 громких взрывов прогремели и в оккупированном Мелитополе в Запорожье.

Уничтожают врага в их тылу: что происходит на фронтах к утру 11 марта

Уничтожают врага в их тылу: что происходит на фронтах к утру 11 марта

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2735
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация