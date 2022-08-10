В Мариуполе проводят скрытую мобилизацию: людям посылают сообщения с предложением работы

Россияне придумают все новые способы, как пополнить запасы кадров в армии. Жители Мариуполя начали получать уведомления с предложением военной службы в "новом подразделении".

Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского горсовета.

Впрочем, на самом деле мужчин собирают и отправляют на фронт. К слову, так же оккупанты поступали в Донецке. Желающим предлагают денежное ежемесячное вознаграждение – 200-300 тыс. рублей.

"Это свидетельствует о том, что у российских оккупантов не все так хорошо на фронте, как они это пытаются показать в своих пропаганд-каналах. Они боятся контрнаступления ВСУ и готовы использовать жителей оккупированных территорий в качестве пушечного мяса, чтобы прикрыть свои позиции", — подчеркивают в мэрии.

Как сообщалось, новая волна мобилизации началась на территориях так называемых "ЛНР" и "ДНР". По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, это выглядит так: "Призывник, не прячься, выходи".

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