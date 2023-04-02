В Мариуполе проводят "зачистку" и ищут партизан после подрыва авто коллаборанта Москвина (видео)

Во временно оккупированном Мариуполе Росгвардия уже неделю ищет местных членов сопротивления после подрыва автомобиля коллаборанта Михаила Москвина.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Как проходит "зачистка" в Мариуполе. Вчера по пр. Металлургов. На каждом перекрестке по два автомобиля с российскими военными. Каждые 200 метров по улице патруль из 8 оккупантов (микс военных и полиции). Большое количество полицейских автопатрулей, пригнанных из Донецка. Тотальная проверка документов и телефонов. Выборочная проверка квартир с обысками. Так – от района к району. От квартала к кварталу. Почти неделю, каждый день", — говорится в сообщении.

Напомним, полковник РФ Сергей Антрощенко отдавал приказы о бомбардировке драмтеатра, роддома и детской больницы в Мариуполе.

Андрющенко также рассказывал, что россияне перемещают резервы в Мариуполе, потому что боятся контрнаступления ВСУ.

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