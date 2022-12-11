В Мариуполе растет военная активность – над городом днем кружили вертолеты (видео)

Во временно оккупированном Мариуполе и вокруг него растет военная активность россиян. Над городом весь день наблюдают значительное количество боевых вертолетов, летящих из Запорожского направления в сторону "Азовстали".

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Также по его словам, в пригороде села Ялта (Новая Ялта) Мариупольского района был обустроен второй лагерь для мобилизованных россиян.

"Продолжается отток военных из Бердянского направления. В районе с. Демьяновка и с. Камышевато расквартируют около 500 пока живой силы. Сразу после точного минусования по оккупированной Запорожской области", — рассказал он.

Андрющенко также сообщил, что ночью россияне перебросили очередную колонну танков из Мангушского района в Никольский.

Ситуация в Донецкой области

На Донетчине идут ожесточенные бои. Основные усилия противник сосредоточил на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Оккупанты также изменили тактику на Донетчине – вместо использования ротно-батальонных порядков создают штурмовые отряды и группы, и уже эти группы делятся на непосредственно штурмующие подгруппы, а другие их прикрывают огнем.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 9 декабря сказал, что россияне превратили Бахмут в выжженные руины. Ситуация на фронте остается очень тяжелой в ключевых направлениях на Донбассе.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что оккупанты могут покинуть Донецк, потому что в городе огромная проблема с водоснабжением.

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