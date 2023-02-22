В Мариуполе раздался взрыв на складах оккупантов: россияне с перепугу подняли авиацию

В Мариуполе раздался взрыв. "Прилет" зафиксирован в районе морского порта.

Во временно захваченном Мариуполе 22 февраля прогремел мощный взрыв на складе из БК оккупантов.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"Прямо сейчас прилет по БК оккупантов в районе морского порта. Хорошие новости продолжаются", — пишет местные власти.

Кроме того, информацию по поводу взрыва подтвердил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Порт 18 причал склад 3 – прилет подтверждаем", – уточняет Андрющенко.

Напомним, ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в городе уничтожили три лагеря подготовки мобилизованных россиян, однако там до сих пор остаются около 40 тысяч врагов.

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