В Мариуполе раздался взрыв на складах оккупантов: россияне с перепугу подняли авиацию

В Мариуполе раздался взрыв. "Прилет" зафиксирован в районе морского порта.
Во временно захваченном Мариуполе 22 февраля прогремел мощный взрыв на складе из БК оккупантов.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
"Прямо сейчас прилет по БК оккупантов в районе морского порта. Хорошие новости продолжаются", — пишет местные власти.
Кроме того, информацию по поводу взрыва подтвердил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"Порт 18 причал склад 3 – прилет подтверждаем", – уточняет Андрющенко.
Напомним, ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в городе уничтожили три лагеря подготовки мобилизованных россиян, однако там до сих пор остаются около 40 тысяч врагов.
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