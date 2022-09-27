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В Мариуполе Россия может мобилизовать до 10 тыс. мужчин – мэр города

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В Мариуполе Россия может мобилизовать до 10 тыс. мужчин – мэр города

Фото: Associated Press

Российские оккупанты могут провести мобилизацию в Мариуполе.

В городе могут принудительно мобилизовать до 10 тысяч мужчин, выживших во время жестокой бомбардировки.

Об этом сообщил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

"Если россия мобилизует своих граждан из депрессивных регионов, бросает их, как мясо, на фронт. То и наших граждан они жалеть не будут. Люди, посещающие оккупированный Донецк, говорят, что на улице нет мужчин – их мобилизуют. Россия может мобилизовать около 10 тысяч мариупольцев", – сообщил Бойченко.

Городской голова Мариуполя подчеркнул, что за прошедшие сутки из города выехало только 8 человек, это может свидетельствовать о том, что РФ "закрывает" Мариуполь. Бойченко призвал людей эвакуироваться.

Напомним, в оккупированном Мариуполе местных вызывают к военкоматам.

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