В Мариуполе россияне из танка расстреляли здание благотворительного фонда "Каритас": известно о смерти 7 человек

В Мариуполе россияне из танка расстреляли здание благотворительного фонда "Каритас": известно о смерти 7 человек

Погибли как минимум семь человек, в том числе две работницы фонда по бухгалтерии и пятеро членов их семей.

В Мариуполе российские оккупанты расстреляли здание благотворительного католического фонда "Каритас". В результате обстрела погибли 7 человек.

Об этом информируют прессслужба "Каритас Мариуполь" и Vatican News.

Инцидент произошел еще 15 марта, но о нем стало известно только сейчас. Прямым попаданием из танка россияне расстреляли здание офиса "Каритас" в Мариуполе. В это время там были люди, которые скрывались от обстрелов и искали безопасное убежище. Погибли семь человек, в том числе две работницы фонда по бухгалтерии и пятеро членов их семей.

Точной информации о количестве находившихся в то время в офисе людей нет.

"Эта драматическая новость привела всю семью "Каритас" в ужас и шок. Мы присоединяемся к скорби наших коллег из "Каритаса Украина", переживающих сегодня трагедию", — заявил генсек "Каритас Интернешл" Алозиус Джон, осудив "неизбирательное убийство гражданских".

Ранее глава Донецкой ОВ Павел Кириленко рассказал, что россияне скрывают следы своих преступлений в Мариуполе и используют мобильные крематории для сожжения убитых ими гражданских.

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