В Мариуполе россияне морят холодом местных жителей — советник мэра

В оккупированном Мариуполе у местных жителей в квартирах температура падает до двух градусов мороза.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он показал видео, на котором один из местных жителей рассказывает, что ветер порвал пленку на его окнах, а оккупационные власти никак не собираются решать проблемы людей.

"Кроме электрообогревателей, люди кричат о необходимости спальников и карематов. В квартиры. Эвакуация должна спасать людей. Но, это если цель спасать, а не выморить холодом. Геноцид как он есть", — написал Андрющенко.

Напомним, ранее сообщалось, что с нового года кафиры собираются обучать украинских студентов по "российским стандартам".

Кроме того, ранее советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко рассказал, что в захваченном Мариуполе россияне установили заоблачные цены на пищевые продукты, а восстанавливать разрушенную инфраструктуру никто не собирается.

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