В Мариуполе россияне не разрешают хоронить погибших: на дверях квартир пишут даты обнаружения тел (фото)

В блокадном Мариуполе российские оккупанты внедряют собственные правила жизни, но не все они совместимы с понятием человечности.
Оккупанты государства-агрессора России не дают разрешение на погребение погибших. Тела мариупольцев не только под завалами на улицах, но и в квартирах.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, жители городов начали писать на дверях квартиры дать обнаружение тел. Отмечается, не дату смерти, а дату – когда нашли тело. В частности, на опубликованном фото написано: "Где Карякина Валентина Афанасьевна? Умерла. 17-20 марта 2022-го. (29.03.33).
"Оккупанты до сих пор не дали разрешение на захоронение оставшихся в домах погибших и не дошли "поочередно" до вывоза и захоронения найденных неизвестных", — говорится в его сообщении.
Как сообщалось, оккупационные власти вводят в Мариуполе разрешения на передвижение людей как в пределах города, так и в пределах Донецкой области. Впрочем, чтобы получить такую бумажку, нужно пройти "фильтрацию". Только после проверки с справкой следует обратиться в комендатуру Мариуполя. Уже там можно получить пропуск на передвижение в Донецкой области.
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