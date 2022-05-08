В Мариуполе россияне обустроили новую точку для корректировки обстрелов и ведения снайперского огня.

В Мариуполе россияне обустроили новую точку для корректировки обстрелов и ведения снайперского огня.

Армия Российской Федерации продолжает блокировать и штурмовать украинские подразделения в районе завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Солдатам государства-террориста удалось обустроить на "Шлаковой горе" новую точку для корректировки обстрелов и ведения снайперского огня. Сделали захватчики это под прикрытием "режима тишины".

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, тренспорт начался сразу после завершения обстрелов в 07:00 в субботу, 8 мая.

"Несомненно, каждую паузу оккупанты используются для усиления собственных позиций для штурма "Азовстали", — говорится в сообщении представителя мэрии.

Напомним, первый этап эвакуационной миссии из "Азовстали" завершен. Удалось спасти более 300 человек: женщин, детей. В настоящее время готовится второй этап эвакуационной миссии из "Азовстали": вывод раненых и медиков, сообщил президент Владимир Зеленский.

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