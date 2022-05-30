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В Мариуполе россияне погрузили судно рулонной сталью и будут вывозить ее в Ростов

В Мариуполе россияне погрузили судно рулонной сталью и будут вывозить ее в Ростов

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В Мариуполе россияне погрузили судно рулонной сталью и будут вывозить ее в Ростов

Фото: скриншот с видео

Российские агрессоры, не скрываясь, вывозят из Мариуполя украинскую сталь.

В Мариуполе российские оккупанты закончили погрузку рулоной стали на свой корабль и планируют вывезти награбленный груз в Россию.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Тelegram.

По его словам, россияне, не скрываясь, вывозят из Мариуполя украинскую сталь.

"Оккупанты закончили погрузку рулоной стали на судно РМ3 класса "Славутич" под флагом России. Выход из акватории порта предыдущих запланирован на утро завтра (31 мая. — Ред.). Пункт назначения — Ростов-на-Дону. Официальное мародерство России можно считать начатым", — отметил Андрющенко.

Ранее сообщалось, что из Мариупольского порта оккупанты хотят вывезти железной дорогой зерно и металлопрокат.

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