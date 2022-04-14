В Мариуполе россияне захватили в плен экипажи двух гражданских судов

В Мариуполе россияне захватили в плен экипажи двух гражданских судов

Пленных моряков вывезли в оккупированный Донецк.

Возле Мариупольского морского торгового порта российские оккупанты захватили в заложники членов экипажей теплоходов Аzburg под флагом Доминики и Lady Augusta под флагом Ямайки.

Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Согласно договору фрахтования, сухогруз Azburg прибыл в Мариуполь 22 февраля 2022 из города Бургас (Болгария) для загрузки металлопродукцией.

После артиллерийских и минометных обстрелов территории порта со стороны РФ грузовые работы были приостановлены. 3 апреля в результате попадания двух минометных снарядов в навигационный мостик на судне вылетело стекло и частично повреждена навигационная аппаратура. На следующий день в машинное отделение попал боевой снаряд и взорвался внутри, в результате чего начался пожар в машинном отделении и был травмирован моторист.

На сигнал бедствия отозвался катер Госпогранслужбы Украины и помог экипажу эвакуироваться на борт судна Lady Augusta. Травмированный моторист был доставлен пограничниками в госпиталь, ему оказали медицинскую помощь.

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По информации Денисовой, 10 апреля члены экипажа Аzburg и Lady Augusta были взяты в плен. На первом судне 12 моряков — граждане Украины. Члены экипажа второго судна являются гражданами Сирии, их количество неизвестно. Моряков вывезли в оккупированный Донецк.

Ранее Людмила Денисова рассказала, что в Херсоне оккупанты создали аналог донецкой "Изоляции" для пыток украинцев.

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