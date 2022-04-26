В Мариуполе российские оккупанты заставляют местных мужчин за еду разбирать завалы и копать братские могилы

В Мариуполе российские оккупанты заставляют местных мужчин за еду разбирать завалы и копать братские могилы

В Мариуполе, несмотря на заявления оккупантов о наличии ижи и воды, гуманитарная ситуация остается тяжелой, а продуктов питания не хватает.

Оккупанты страны-агрессора обеспечивают едой мужчин в случае вовлеченности в работы. Таким образом, мариупольцы вынужденно участвуют в разборе завалов, обустройстве братских могил, чтобы заработать на еду.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, "без превышений" мужчины идут на это, "чтобы не умереть от голода".

Кроме того, медицинская помощь в городе недоступна. Российские оккупанты анонсировали открытие первой "больницы" в помещении стоматологического центра "Апполония" в Левобережном районе.

"Это, пожалуй, наиболее говорит о настоящей подготовленности оккупантов, их заботе о гражданских и реальном состоянии других больниц города", — подчеркнул он.

Как сообщалось, российская армия проводит "обыски и зачистки" в Приморском районе Мариуполя, приближенном к выезду в село Мелекино. Оккупанты страны-агрессора взламывают все уцелевшие дома мирных жителей. Дома, которые решают использовать для расселения своих военных, обозначаются буквой "Z" на воротах.

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