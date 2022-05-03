В Мариуполе российские оккупанты начали присвоение частного жилья — советник мэра

В Мариуполе началась регистрация частного жилья с целью "легализации" присвоения имущества российскими оккупантами.
Процедуру россияне проводят в одной из школ города.
Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"В помещении школы №9 Мариуполя оккупанты приступили к регистрации частного жилья. Формально — для определения размера компенсации за жилье. Фактически — для проведения инвентаризации и "легализации" фактического присвоения имущества оккупантами", — написал он.
Советник мэра города также добавил, что оккупанты для создания иллюзии законности могут применить процедуру признания имущества бесхозным, которую уже успешно использовали в Донецке. Что касается государственного и коммунального имущества, то, по информации Андрющенко, "отдельной бумагой за подписью главаря Пушилина оно уже "считается" собственностью оккупантов".
Стоит отметить, что город, который разрушен на 95%, находится в блокаде российских оккупантов с 1 марта, но взять его полностью под контроль врагу не удается.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 69-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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