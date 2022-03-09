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В Мариуполе российские оккупанты разбомбили детскую больницу (видео)

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В Мариуполе российские оккупанты разбомбили детскую больницу (видео)

Скриншот

Информация о пострадавших детях уточняется.

В Мариуполе российские оккупанты разбомбили детскую больницу. Медицинский корпус полностью разрушен.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

“В настоящее время российские оккупационные войска сбросили несколько бомб на детскую больницу. Разрушения колоссальные. Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен. Информация о пострадавших детях уточняется”, — рассказали в горсовете.

Впоследствии в Сети появились кадры с места падения бомбы. На фото виден огромный овраг, появившийся после падения боеприпаса.

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