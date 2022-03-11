В Мариуполе российские оккупанты убили 1582 мирных жителей

Такое количество жертв – результат обстрелов жилых кварталов.

За 12 суток блокады Мариуполя и беспощадного обстрела жилых кварталов 1582 мирных жителя убиты российскими оккупационными войсками.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"Светлая память погибшим в этой ужасной войне. Каждый оккупант будет гореть в аду. Мы никогда не забудем и никогда не простим это преступление против человечества, против Украины, против Мариуполя!" – говорится в сообщении.

Напомним, руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин заявил, что только полное прекращение огня по Мариуполю спасет город.

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