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В Мариуполе российские оккупанты убили полуторагодовалого ребенка

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В Мариуполе российские оккупанты убили полуторагодовалого ребенка

Врачи пытались спасти мальчика, но им, к сожалению, не удалось.

В Мариуполе российские оккупанты, цинично напавшие на Украину, во время обстрелов мирного населения убили полуторагодовалого мальчика. По факту убийства ребенка российско-оккупационными войсками прокуратура начала расследование.

Об этом информирует Офис генерального прокурора.

Известно, что 4 марта оккупанты обстреляли Мариуполь. Во время нападения был тяжело ранен 18-месячный мальчик.

Родители оперативно отвезли его в больницу, где медики пытались спасти ребенка. К сожалению, усилия медиков были тщетными – мальчик умер.

"Под процессуальным руководством Мариупольской окружной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч.2 ст.438 Уголовного Кодекса Украины)", — говорится в сообщении Офиса генпрокурора в телеграмм-канале.

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Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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