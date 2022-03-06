В Мариуполе российские оккупанты убили полуторагодовалого ребенка

Врачи пытались спасти мальчика, но им, к сожалению, не удалось.

В Мариуполе российские оккупанты, цинично напавшие на Украину, во время обстрелов мирного населения убили полуторагодовалого мальчика. По факту убийства ребенка российско-оккупационными войсками прокуратура начала расследование.

Об этом информирует Офис генерального прокурора.

Известно, что 4 марта оккупанты обстреляли Мариуполь. Во время нападения был тяжело ранен 18-месячный мальчик.

Родители оперативно отвезли его в больницу, где медики пытались спасти ребенка. К сожалению, усилия медиков были тщетными – мальчик умер.

"Под процессуальным руководством Мариупольской окружной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч.2 ст.438 Уголовного Кодекса Украины)", — говорится в сообщении Офиса генпрокурора в телеграмм-канале.