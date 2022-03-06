В Мариуполе с 12:00 начнется эвакуация мирного населения: точки сбора и маршрут "зеленого" коридора

В Мариуполе с 12:00 начнется эвакуация мирного населения: точки сбора и маршрут "зеленого" коридора

Сегодня с 10:00 до 21:00 будет установлен режим тишины.

В Мариуполе с 12:00 6 марта начинается эвакуация мирного населения.

Гуманитарный "зеленый" коридор проложен по маршруту: Мариуполь – Портовское – Мангуш (в объезд Никольского) – Республика – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье.

Эвакуация населения будет производиться с трех точек муниципальными автобусами:

СК "Ильичевец" (пр. Нахимова, 53);

Драмтеатр (Театральная площадь, 1)

Кальмиусская районная администрация (пр. Металлургов, 193).

Передвигаться по маршруту коридора можно на личном транспорте, двигаясь по колонне муниципального транспорта (исключительно за автобусами). В голове колонны будет обеспечено сопровождение Красного Креста. Просьба ко всем выезжающим из города водителям максимально способствовать эвакуации мирного населения – берите с собой людей, заполняйте транспорт максимально!

Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.

Дополнительное уведомление жителей города будет осуществлено силами национальной полиции.