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В Мариуполе с 12:00 начнется эвакуация мирного населения: точки сбора и маршрут "зеленого" коридора

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В Мариуполе с 12:00 начнется эвакуация мирного населения: точки сбора и маршрут "зеленого" коридора

Павел Кириленко/Facebook

Сегодня с 10:00 до 21:00 будет установлен режим тишины.

В Мариуполе с 12:00 6 марта начинается эвакуация мирного населения.

Гуманитарный "зеленый" коридор проложен по маршруту: Мариуполь – Портовское – Мангуш (в объезд Никольского) – Республика – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье.

Эвакуация населения будет производиться с трех точек муниципальными автобусами:

  • СК "Ильичевец" (пр. Нахимова, 53);
  • Драмтеатр (Театральная площадь, 1)
  • Кальмиусская районная администрация (пр. Металлургов, 193).

Передвигаться по маршруту коридора можно на личном транспорте, двигаясь по колонне муниципального транспорта (исключительно за автобусами). В голове колонны будет обеспечено сопровождение Красного Креста. Просьба ко всем выезжающим из города водителям максимально способствовать эвакуации мирного населения – берите с собой людей, заполняйте транспорт максимально!

Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.

Дополнительное уведомление жителей города будет осуществлено силами национальной полиции.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.,
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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