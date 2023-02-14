В Мариуполе сейчас находится около 40 тысяч россиян — советник мэра Андрющенко

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в городе уничтожили три лагеря подготовки мобилизованных россиян, однако в городе до сих пор остается около 40 тысяч врагов.

В оккупированном Мариуполе разбиты три лагеря подготовки мобилизованных, также в городе остаются два полигона для согласования российских войск.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире Эспрессо.

"Россияне рассказывают, что их готовят для атак на Угледар и Запорожье, что якобы есть приказ взять их в течение февраля. Их очень много, но техники не очень много и она старая. Из консервации едут танки Т-62, старые БМП-1. Также оккупанты выводят технику из строя, ее тянут в город из Запорожского направления и в Новоазовский район, там где рембазы", — рассказал Андрющенко.

По его словам, сегодня в Мариуполе находятся около 35-40 тыс. российских войск.

"Концентрация очень высока, есть войска, которые уводили от Донецка и Луганска, есть новые подразделения, мобилизованы", — сказал Андрющенко.

Напомним, ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в Левобережном районе временно оккупированного Мариуполя россияне увеличивают количество своих грузовиков с БК.

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