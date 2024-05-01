В Мариуполе снова "бавовна": очевидцы говорят о пролете объекта, похожего на ракету, в сторону Ростова

Во временно оккупированном Мариуполе днем 1 мая раздались взрывы.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Громко. После звука взрыва очень слышен самолет в Кальмусском раойне", — говорится в сообщении.

Советник мэра добавил, что российская ПВО сработала в районе с. Сартана (северо-восточная часть Мариуполя).

"На границе Кальмиусского/Левобережного районов визуально видели пролет объекта, похожего на ракету в сторону Ростова. Звук взрыва аналогичен звуку "прилета" – не ПВО и не самолет. Визуально дыма в пределах города пока не фиксируют, но остается район. Выясняем дальше".

Напомним, Андрющенко рассказал, почему пропагандисты придумали фейк о детях в Мариуполе, которые "убивали" оккупантов.

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