В Мариуполе снова сокращают перечень лиц, получающих гуманитарную помощь

Во временно оккупированном Мариуполе россияне снова сокращают перечень лиц, получающих гуманитарную помощь.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Гуманитарки не будет, но вы держитесь. С завтрашнего дня в Мариуполе снова сокращают перечень лиц для выдачи гуманитарки. Теперь – исключительно для пенсионеров 65+; людей с инвалидностью 1-2 групп и детям до 3 лет. Все остальные – как-то сами", – рассказал он.

Также, по его словам, оккупанты продолжают принуждать горожан к работе.

"Однако, и здесь не все хорошо. Дело в том, что российские подрядчики получают деньги из бюджета безналом. Да еще и в начале выполнения работ, а не авансом. А выплачивать мариупольцам надо наличными и не раз в месяц, а ежедневно. То есть – денег нет. Поэтому подрядчики бросают и возвращаются в Россию. Их меняют, но ситуация повторяется", — рассказал Андрющенко.

Напомним, в Мариуполе оккупанты сносят разрушенные дома, а в уцелевшие заселяют строителей из РФ (видео).

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