В Мариуполе снова зафиксировали передвижение российской техники: куда она следует

Во временном захваченном Мариуполе зафиксировали перемещение вражеской техники, которая двигалась в сторону Левобережного района. Кроме того, в городе заметили колонны топливозаправщиков с отметкой "V".

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"В Мариуполе утро топливозаправщика. Массовые колонны топливозаправщиков с отметкой "V" движутся через город в сторону Новоазовска. За пополнением топлива. Кроме того, фикуется очередное перемещение техники (живая сила с малой артиллерией) тоже в сторону Левобережного района", — говорится в его районе. сообщении.

По словам Андрющенко, возможно, перемещение российской техники связано с усилением оборонных укреплений вне города с северного направления в районе с. Сорттон.

Почему оккупантам удалось захватить Мариуполь и Херсон

Недавно участник обороны Мариуполя офицер полка "Азов" Богдан Кротевич ("Тавр") сделал резонансное заявление. Он считает, что в начале полномасштабного вторжения России Мариуполь и Херсон были захвачены из-за того, что ВСУ вроде бы "халатно" организовали оборону Крымского перешейка. В командовании ВСУ утверждают, что оборона перешейка накануне 24 февраля находилась в надлежащем состоянии.

13 октября командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев подчеркнул, что в Херсонской области перед атакой российских военных количество минно-взрывных заграждений не снижалось, все было в рабочем состоянии, а за день до вторжения все перевели в первую боевую готовность.

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