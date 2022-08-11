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В Мариуполе сотрудники Горводоканала устроили бунт: что стало причиной

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В Мариуполе сотрудники Горводоканала устроили бунт: что стало причиной

Фото: Associated Press

В оккупированном россиянами Мариуполе сотрудники Горводоканала устроили бунт.

В Мариуполе, который оккупировали россияне, сотрудники "водоканала" устроили бунт. Причиной стало отсутствие заработной платы.

Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.

Как стало известно, сотрудники отказываются выходить на работу – они требуют обещанную оккупантами заработную плату.

“Оккупанты просчитались – они привыкли к рабскому менталитету россиян. Но у мариупольцев есть достоинство, они привыкли к уважению их труда. Потому что в украинском Мариуполе они получали регулярную и высокую зарплату за свою работу во благо города. Цинизм и неуважение не пройдут”, — отметили в горсовете.

Напомним, что во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики бросают взрывоопасные предметы по всему городу.

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