В Мариуполе сотрудники Горводоканала устроили бунт: что стало причиной

В оккупированном россиянами Мариуполе сотрудники Горводоканала устроили бунт.
В Мариуполе, который оккупировали россияне, сотрудники "водоканала" устроили бунт. Причиной стало отсутствие заработной платы.
Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.
Как стало известно, сотрудники отказываются выходить на работу – они требуют обещанную оккупантами заработную плату.
“Оккупанты просчитались – они привыкли к рабскому менталитету россиян. Но у мариупольцев есть достоинство, они привыкли к уважению их труда. Потому что в украинском Мариуполе они получали регулярную и высокую зарплату за свою работу во благо города. Цинизм и неуважение не пройдут”, — отметили в горсовете.
Напомним, что во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики бросают взрывоопасные предметы по всему городу.
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