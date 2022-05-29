В Мариуполе супермаркет превратили в массовое хранилище тел убитых оккупантами жителей

Россияне свозят в супермаркет тела мирных жителей, которые вымыло из могил при попытке восстановления водоснабжения, и частично эксгумированных.

Тела обнаружили в помещении супермаркета "Искренний кум" в Левобережном районе, на проспекте Свободы

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Сюда россияне свозят тела погибших, что вымыло из могил при попытке восстановления водоснабжения, и частично — эксгумированных. Просто сваливают, как мусор. Катастрофическая нехватка людей для захоронения и мощи даже импровизированных моргов. До такой степени, что в Москве начали отдельную рекрутинговую кампанию патологоанатомов. Наглядная демонстрация бесчеловечности и угроз эпидемии", — пишет Петр Андрющенко.

Ранее стало известно, что в Мариуполе захватчики расширяют еще одну братскую могилу на фоне заявлений украинской власти по поводу угрозы эпидемии в городе. После завершения работ оккупанты планируют обвинить Украину в массовых убийствах и бесчеловечных захоронениях погибших мариупольцев.

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