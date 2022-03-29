В Мариуполе тяжело ранили соратника Кадырова, подозреваемого в убийстве Бориса Немцова

Российский оккупант получил тяжелые ранения.

В Мариуполе после неудачного штурма пустого сгоревшего дома тяжелые ранения получил приближенный к Кадырову полевой командир и организатор убийства Бориса Немцова Руслан Геремеев.

Об этом сообщает "Азов. Мариуполь".

"Очевидно, этот седобородый горец во время штурма поскользнулся на бутылке, которую прежде оставили российские солдаты и принял на себя всю огневую мощь пустых окон мариупольской многоэтажки и прикрыл своих менее опытных тиктоквоинов, спася им жизнь и здоровье. Надеемся, что Геремеев умрет от полученных ранений и украинский дом восстановит справедливость и отомстит за Немцова, чего не смогли сделать все российские патриоты и силовики", — говорится в сообщении.

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