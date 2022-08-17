В Мариуполе у 50% жителей нет воды: они придумывают импровизированные краны (фото)

Мариупольцев призывают эвакуироваться из разрушенного оккупированного города, пока не наступила зима.

У около 50% жителей оккупированного Россией Мариуполя нет дома воды. Они придумывают импровизированные краны с помощью бутылки с водой.

Об этом рассказал советник мэра города Петр Андрющенко.

Он объяснил, что у местных жителей нет даже надежды на восстановление водоснабжения, ведь в Мариуполе отсутствуют насосные, которые должны обеспечить давление в трубах. Кроме того, необходимо заменить километры поврежденных труб под землей.

"Просто точечными заплатками уже не решить критические повреждения. Точка остановки пустых обещаний. Поэтому мариупольцы продолжают искать выход из ситуации", — отметил Андрющенко.

Он подчеркнул, что единственное верное решение, которое должно быть у местных жителей – это эвакуация, пока не наступила зима.

Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

Напомним, в оккупированном Мариуполе россияне снова ужесточили режим. Теперь запрет касается педагогов – учителям запрещен выезд из города, пропуски им не выдаются.

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