В Мариуполе украинские полицейские перешли на сторону оккупантов – советник мэра

В Мариуполе украинские полицейские перешли на сторону оккупантов.

К военным преступникам РФ присоединились сотрудники полиции Мариуполя и Донецкой области.

Об этом на своей странице в соцсети написал советник городского головы Петр Андрющенко.

Он опубликовал в Сети видео, на котором видно, как украинские полицейские собрались возле одного из построек, на котором висят российские флаги.

Одна из тех, кто пришел к оккупантам – девушка. Очевидно, она раньше являлась сотрудницей правоохранительных органов. По ее словам, на сторону оккупантов она перешла, потому что "ей хочется работать". Однако действительно ли это украинские правоохранители — нигде не отмечается.

“Предав присягу, людям, стране и городу. Мерзость. Надеюсь, что при деблокировании Мариуполя каждый из них окажется на передовой и посетит потустороннюю жизнь гораздо быстрее справедливого суда”, — подчеркнул Петр Андрющенко.

Напомним, что оккупанты массово вывозят из Мариуполя детей. Их содержат в Ростовской области и под Санкт-Петербургом.

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