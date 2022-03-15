В Мариуполе украинские военные уничтожили подразделение российской армии

Оккупанты несут потери.

Украинские военные уничтожили технику и военных одного из подразделений российской армии, которая продолжает обстреливать и атаковать Мариуполь.

Об этом сообщает штаб ООС.

"Воинами было разбито одно из подразделений 22 бригады специального назначения вооруженных сил Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Напомним, в Мариуполе, который заблокировали российские оккупанты, уже погибли более 2,3 тысяч человек.

"Официальная и подтвержденная информация по состоянию на конец 14 марта 2022 года составляет примерно 2357 погибших мариупольцев", — говорится в сообщении Мариупольского горсовета.

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