Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Мариуполе украинский пограничник взорвал себя, чтобы не сдать позицию врагу — Арестович

Дата публикации
Просмотры
2159
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Мариуполе украинский пограничник взорвал себя, чтобы не сдать позицию врагу — Арестович

www.facebook.com/МВД Украины

Последними словами у радиостанции были "Слава Украине!".

Старший офицер пограничных войск Украины сегодня, 10 апреля, взорвал себя на радиостанции в Мариуполе, чтобы она не добралась российским захватчикам.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

"По предварительным данным сегодня в Мариуполе один из старших офицеров пограничных войск, будучи окружен врагами и ранен, взорвал себя вместе с радиостанцией, чтобы она не досталась противнику. Последними словами в радиостанции были "Слава Украине!". Низкий поклон, уважение и честь нашим пограничникам", — сказал Арестович.

Читайте также:

Следующая публикация