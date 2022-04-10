В Мариуполе украинский пограничник взорвал себя, чтобы не сдать позицию врагу — Арестович

В Мариуполе украинский пограничник взорвал себя, чтобы не сдать позицию врагу — Арестович

Последними словами у радиостанции были "Слава Украине!".

Старший офицер пограничных войск Украины сегодня, 10 апреля, взорвал себя на радиостанции в Мариуполе, чтобы она не добралась российским захватчикам.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

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"По предварительным данным сегодня в Мариуполе один из старших офицеров пограничных войск, будучи окружен врагами и ранен, взорвал себя вместе с радиостанцией, чтобы она не досталась противнику. Последними словами в радиостанции были "Слава Украине!". Низкий поклон, уважение и честь нашим пограничникам", — сказал Арестович.

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