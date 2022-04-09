В Мариуполе усиленно работают мобильные крематории российских оккупантов

Захватчики продолжают зачищать улицы от тел погибших.

В Мариуполе усиленно работают мобильные крематории российских кафиров.

Об этом в Facebook сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Омбудсман отмечает, что геноцид украинского народа РФ ежедневно получает новые показания.

"Оккупанты продолжают зачищать улицы от тел погибших. Уже почти проведена зачистка в Левобережном районе, районах частной застройки "Парковый" и "Новоселовка", центральных улиц", — сообщила она.

По словам Денисовой, крематорий оккупанты разместили в промышленной зоне складов по Володарскому шоссе в районе торгового центра "Метро".

"Большие холодильники промышленных складов оккупанты используют для хранения тел", — написала омбудсман.

Напомним, в Буче оккупанты изнасиловали 11-летнего мальчика на глазах у мамы. Нелюди привязали женщину к стулу, чтобы она смотрела.

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