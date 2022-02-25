В Мариуполе усилились вражеские бои, в городе работают диверсанты и приближаются российские танки

В Мариуполе усилились вражеские бои, в городе работают диверсанты и приближаются российские танки

Продолжается бой в 15 километрах от города.

25 февраля усилились бои за Мариуполь. Танки российских оккупантов приближаются к городу, а также известно, что в Мариуполь вошли диверсанты.

Об этом на брифинге сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

"Российские танки двигаются в сторону Мариуполя. Продолжается бой в 15 километрах от города. Если военные дадут знак об опасности, в городе прозвучат сирены, которые будут свидетельствовать о необходимости перейти в хранилища", — сказал мэр.

Он сообщил, что есть информация, что в городе работают диверсионные группы. Один был задержан. Мэр напоминает, в рамках военного положения введен комендантский час – с 22.00 до 06.00.

"В больницах находится 35 человек. 9 из них в тяжелом состоянии. Один из военных скончался в больнице", — добавил.

Вадим Бойченко подчеркнул, что в городе открыты все хранилища, в случае обстрела или авианалета срабатывает сирена, чтобы бежать в укрытие.