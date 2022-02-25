В Мариуполе усилились вражеские бои, в городе работают диверсанты и приближаются российские танки

Продолжается бой в 15 километрах от города.
25 февраля усилились бои за Мариуполь. Танки российских оккупантов приближаются к городу, а также известно, что в Мариуполь вошли диверсанты.
Об этом на брифинге сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
"Российские танки двигаются в сторону Мариуполя. Продолжается бой в 15 километрах от города. Если военные дадут знак об опасности, в городе прозвучат сирены, которые будут свидетельствовать о необходимости перейти в хранилища", — сказал мэр.
Он сообщил, что есть информация, что в городе работают диверсионные группы. Один был задержан. Мэр напоминает, в рамках военного положения введен комендантский час – с 22.00 до 06.00.
"В больницах находится 35 человек. 9 из них в тяжелом состоянии. Один из военных скончался в больнице", — добавил.
Вадим Бойченко подчеркнул, что в городе открыты все хранилища, в случае обстрела или авианалета срабатывает сирена, чтобы бежать в укрытие.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.