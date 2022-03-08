В Мариуполе в 2022 году от обезвоживания умер ребенок: Зеленский эмоционально обратился к миру

В Мариуполе в 2022 году от обезвоживания умер ребенок: Зеленский эмоционально обратился к миру

Оккупанты окружили, заблокировали Мариуполь и специально истощают, говорит президент.

В Мариуполе от обезвоживания умер ребенок.

Об этом на брифинге сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"В Мариуполе впервые за десятки лет, пожалуй, впервые со времен вторжения нацистов, от обезвоживания умер ребенок. Услышьте меня сегодня, уважаемые партнеры, — от обезвоживания умер ребенок, в 2022 году", — сказал Зеленский.

Он добавил, что оккупанты окружили, заблокировали Мариуполь и специально истощают.

Зеленский напомнил, что Украина борется уже 13-й день.

"Уничтожаем оккупантов повсюду, где можем. Но есть небо. Сотни российских крылатых ракет, сотни боевых самолетов кафиров, сотни вертолетов…", — заметил Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский снова обратился к западным партнерам с просьбой помочь обезопасить небо над Украиной от обстрелов российских оккупантов.

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