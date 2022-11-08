В Мариуполе вербуют работников заводов для строительства "укрепления" в Херсонской области

Есть риск, что таким образом российские захватчики начинают очередную волну скрытой мобилизации.

Во временно оккупированном Мариуполе оккупанты массово вербуют работников заводов для командировки в Херсонскую область якобы для строительства "укреплений".

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Рабочих заводов массово вербуют в командировку в Херсонскую область вроде как для строительства укреплений. Предлагают повышенную заработную плату и безопасность, рассказывая о несуществующих 7-8 линиях обороны. Из-за нехватки работы в городе и отсутствия профильной работы на заводах количество желающих растет", — говорится в сообщении.

Андрющенко предупреждает о возможности таким образом начать очередную волну скрытой мобилизации.

Ситуация в Мариуполе

Российские захватчики "назначили" нового гауляйтера в оккупированном Мариуполе – им стал Бердников Дмитрий, до этого являвшийся мэром Иркутска и Якутска.

Анализ последних снимков показал, что вблизи захваченного россиянами Мариуполя вырыли более 1500 новых могил. Они расположены в Старом Крыму, Мангуше и Виноградном.

Вокруг Мариуполя русские захватчики начали строить линию обороны.

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