В Мариуполе вербуют работников заводов для строительства "укрепления" в Херсонской области

Есть риск, что таким образом российские захватчики начинают очередную волну скрытой мобилизации.
Во временно оккупированном Мариуполе оккупанты массово вербуют работников заводов для командировки в Херсонскую область якобы для строительства "укреплений".
Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Рабочих заводов массово вербуют в командировку в Херсонскую область вроде как для строительства укреплений. Предлагают повышенную заработную плату и безопасность, рассказывая о несуществующих 7-8 линиях обороны. Из-за нехватки работы в городе и отсутствия профильной работы на заводах количество желающих растет", — говорится в сообщении.
Андрющенко предупреждает о возможности таким образом начать очередную волну скрытой мобилизации.
Ситуация в Мариуполе
Российские захватчики "назначили" нового гауляйтера в оккупированном Мариуполе – им стал Бердников Дмитрий, до этого являвшийся мэром Иркутска и Якутска.
Анализ последних снимков показал, что вблизи захваченного россиянами Мариуполя вырыли более 1500 новых могил. Они расположены в Старом Крыму, Мангуше и Виноградном.
Вокруг Мариуполя русские захватчики начали строить линию обороны.
Читайте также:
- Защитница "Азовстали" "Пташка" рассказала о женихе, погибшем на войне (видео)
- Боялась, что россияне заберут ребенка: медик-защитница Мариуполя рассказала о русском плене
- Оккупанты в Мариуполе сносят уцелевшие здания: "Пытаются стереть следы своих военных преступлений"