В Мариуполе во время защиты города от российских оккупантов погиб ветеран войны на Донбассе Рафаэль Агаев

Рафаэль погиб при выполнении боевого задания.
В Мариуполе во время защиты города от российских оккупантов погиб ветеран войны на Донбассе и сооснователь Pizza Veterano Рафаэль Агаев.
Об этом на своей странице в соцсети написал друг и ветеран войны на Донбассе Леонид Остальцев.
По словам мужчины, Рафаэль погиб в Мариуполе при выполнении боевого задания в составе своего подразделения Морской пехоты Украины.
“Ты научил меня готовить пиццу, после чего моя жизнь изменилась. Потом ты пошел на войну в 2014 году, потому что ты красавчик и по другому не мог. Когда ты вернулся — мы вместе пошли вспомнить, не забыли ли мы, как готовить пиццу, по возвращении с фронта и очень удивились, когда не забыли. Ты был рядом, когда открывалась первая Pizza Veterano. Ты помогал, поддерживал, наставлял, учил, злил, любил. Ты был. Был аху***ым. Но руссня тебя убила”, – рассказал Леонид Остальцев.
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