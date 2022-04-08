В Мариуполе во время защиты города от российских оккупантов погиб ветеран войны на Донбассе Рафаэль Агаев

В Мариуполе во время защиты города от российских оккупантов погиб ветеран войны на Донбассе Рафаэль Агаев

Рафаэль погиб при выполнении боевого задания.

В Мариуполе во время защиты города от российских оккупантов погиб ветеран войны на Донбассе и сооснователь Pizza Veterano Рафаэль Агаев.

Об этом на своей странице в соцсети написал друг и ветеран войны на Донбассе Леонид Остальцев.

По словам мужчины, Рафаэль погиб в Мариуполе при выполнении боевого задания в составе своего подразделения Морской пехоты Украины.

“Ты научил меня готовить пиццу, после чего моя жизнь изменилась. Потом ты пошел на войну в 2014 году, потому что ты красавчик и по другому не мог. Когда ты вернулся — мы вместе пошли вспомнить, не забыли ли мы, как готовить пиццу, по возвращении с фронта и очень удивились, когда не забыли. Ты был рядом, когда открывалась первая Pizza Veterano. Ты помогал, поддерживал, наставлял, учил, злил, любил. Ты был. Был аху***ым. Но руссня тебя убила”, – рассказал Леонид Остальцев.

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