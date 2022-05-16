В Мариуполе вода вымывает из могил тела погибших – советник мэра

В украинском героическом Мариуполе, который оккупанты полностью разрушают, ухудшается гуманитарная ситуация.

Попытки российских оккупантов "починить" коммуникации в Мариуполе привели к пожарам и к тому, что несющейся по улице водой вымывает тела погибших из захоронений во дворах города.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в эфире национального телемарафона.

По его словам, российские оккупанты пытаются создать представление, что в городе что-то якобы двигается в лучшую сторону. Но на самом деле ситуация стабильно критична.

Кроме того, из-за того, что россияне пытаются "наладить" в Мариуполе электроснабжение, в городе снова начались пожары.

"Гуманитарная ситуация ухудшается, как бы оккупанты ни пытались создать представление о том, что что-то меняется к лучшему. Они постоянно пытаются что-то делать, но у них ничего не получается... Пытаются также починить электричество – опять у нас есть пожары. Вода течет в нас по улице скорее настолько, что уже подмывает захоронения, сделанные людьми во дворах. И пишут, что есть такие случаи, что вымывало тела погибших из этих могил", – сказал советник мэра.

Андрющенко также добавил, что российские оккупанты добрались уже до порта, где подняли затопленный пограничный катер и "притворяются, что пытаются поднять то судно, которое там затоплено в акватории порта и мешает им его использовать".

Напомним, что Зеленский рассказал о "сложных и деликатных переговорах" ради спасения людей из "Азовстали".

Как сообщалось, в Мариуполе оккупанты незаконно присваивают движимое и недвижимое имущество украинцев.