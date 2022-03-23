В Мариуполе ВСУ ликвидировали командира 810 бригады морской пехоты Черноморского флота – Арестович

Защитники Мариуполя показывают высокий военный профессионализм.

Российские оккупанты продолжают атаковать Мариуполь и терпят значительные потери.

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Об этом 23 марта сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"В течение суток состояние положения противника не изменилось. Идут тактические бои. Враг продолжает атаковать Мариуполь. Защитники города оказывают героическое сопротивление, демонстрируя высокий военный профессионализм. Вчера они ликвидировали командира 810 бригады морской пехоты Черноморского флота. И это пятая потеря военнослужащего такого уровня под Мариуполем. Это демонстрирует жестокость боев и исключительный профессионализм защитников города. Держатся Сумы, Харьков, Чернигов, Киев", — сказал Арестович.

Напомним, у российских оккупантов благодаря работе воздушных сил Украины 23 марта стало на 2 самолета меньше.

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