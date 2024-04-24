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В Мариуполе зафиксировали активное движение техники врага на север Донетчины (видео)

В Мариуполе зафиксировали активное движение техники врага на север Донетчины (видео)

В Мариуполе зафиксировали активное движение техники врага на север Донетчины (видео)

Движение российской военной техники через оккупированный Мариуполь/Скриншот с видео

После недавней "бавовны" в городе враг провел активное внутреннее перемещение военных складов.

В оккупированном Мариуполе зафиксировали активное движение российской военной техники на север Донецкой области и сняли на видео вражеские машины.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Военное перемещение. Продолжаем фиксировать активное движение на север Донецкой области через Мариуполь. Вчера – активно из Новоазовска", – говорится в заявлении чиновника.

Он также сообщил о пока определенном замедлении движения российской военной техники с Бердянского направления. Пока не известно, насколько это будет систематически.

"После бавовны "горения камыша" ожидаемо происходило активное внутреннее перемещение складов. Прямое свидетельство об оценке безопасности со стороны россиян. Реальной оценки", — отметил Андрющенко.

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В Мариуполе – активное движение военной техники РФ на север Донетчины

В Мариуполе – активное движение военной техники РФ на север Донетчины

Напомним, утром 19 апреля в Мариуполе раздались взрывы над ММК им. Ильича: в городе "прилетело" по пункту управления оккупантов.

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