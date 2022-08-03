В Мариуполе зафиксировали движение техники оккупантов в сторону Бердянска

Вражеская колонна сначала двигалась в городе. Впоследствии ее заметили на выезде из села Мангуш в сторону оккупированного Бредянска Запорожской области.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 1 августа.

По его словам, в Мариуполе российскую технику заметили в 12:00 на пр. Строителей. В колонне находились инженерные и грузовые автомобили. Кроме того, в машинах находились солдаты в российской форме. Андрющенко говорит, что транспорт имел отметки с буквами "Z".

Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

Как сообщалось, на шестом месяце полномасштабного вторжения в Украину российская армия начала активно формировать "добровольческие" подразделения, ведь испытывает нехватку кадров. В России новые группировки для войны в Украине формируют Новосибирская, Курганская, Саратовская и Ульяновская области.

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