В Мариуполе зафиксировали уже четвёртое место массового захоронения (фото)

На спутниковых снимках было зафиксировано место массового захоронения возле Центрального кладбища.
В Мариуполе было обнаружено уже четвертое место массового захоронения.
Об этом пишут журналисты "Схем" (Радио Свобода) со ссылкой на спутниковые снимки компании Maxar.
Появились массовые захоронения в начале марта. По информации СМИ, место массового захоронения состоит из двух траншей, один из которых достигает более 30 метров в длину.
10 марта журналистка азербайджанского издания APA TV Илаге Велиева публиковала на своей странице Facebook видео с массовыми захоронениями погибших мариупольцев. Однако она не указала местонахождение. Учитывая объекты на заднем плане видео (купол Свято-Никольского кафедрального собора, высокую трубу, крыши подсобных помещений за забором) журналисты убедились, что речь идет именно о территории близ исторического кладбища "Некрополь" в центре Мариуполя.
"Это уже четвертое место массового захоронения, которое удалось установить с помощью информации от местных властей и спутниковых снимков", – говорится в сообщении.
В свою очередь советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в городе количество трупов растет каждый день.
"Те мариупольцы, которые желают ускорить процесс (захоронения. – Ред.), везут тела погибших в Мангуш на подобную процедуру. За взятку, от 10 до 25 тыс. грн. коллаборанты в Мангуше быстро дают справку и затем совершаются захоронения в братской могиле в Мангуши. Оттуда и ее стремительный рост", – сообщил он.
Как и журналисты "Схем", Андрющенко также располагает информацией о расконсервации исторического кладбища "Некрополь"
Кроме того, есть информация о массовых поставках хлора в Мариуполь для использования в братских могилах, возможно для санитарных нужд или простого быстрого уничтожения последствий военных преступлений.
"Оккупанты буквально продолжают превращать город в кладбище", — подытожил Андрющенко.
Ранее были обнаружены массовые захоронения мариупольцев возле поселка Мангуш, на кладбище в селе Виноградное и кладбище поселка Старый Крым.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе вода вымывает из могил погибших.
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