В Мариуполе загадочно гибнут оккупанты: мертвыми обнаружили 11 военных РФ

Так называемая полиция подозревает, что они были отравлены.

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области при странных обстоятельствах умерло 11 российских военных, в том числе двое офицеров.

Об этом сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.

"+11 хороших русских. Загадочные болезни (нет) продолжают сокращать численность оккупантов", — написал он.

В сообщении, опубликованном Андрющенко, ссылаются на подтверждение информации в генштабе ВС РФ и так называемом МВД "ДНР". По их данным, все военные, которым было от 23 до 42 лет, "умерли от внезапной остановки сердца". В то же время вскрытия показали, что проблемы с сердцем были только у трех из них.

Местная "полиция" подозревает, что всех 11 россиян могли отравить диверсанты или простые жители, ожидающие прихода украинских сил в город.

Ранее сообщалось, что родственники погибшего российского оккупанта жаловались, что его отравили жители оккупированных территорий Украины.