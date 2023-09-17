В Мариуполе загадочно гибнут оккупанты: мертвыми обнаружили 11 военных РФ

Так называемая полиция подозревает, что они были отравлены.
Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области при странных обстоятельствах умерло 11 российских военных, в том числе двое офицеров.
Об этом сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.
"+11 хороших русских. Загадочные болезни (нет) продолжают сокращать численность оккупантов", — написал он.
В сообщении, опубликованном Андрющенко, ссылаются на подтверждение информации в генштабе ВС РФ и так называемом МВД "ДНР". По их данным, все военные, которым было от 23 до 42 лет, "умерли от внезапной остановки сердца". В то же время вскрытия показали, что проблемы с сердцем были только у трех из них.
Местная "полиция" подозревает, что всех 11 россиян могли отравить диверсанты или простые жители, ожидающие прихода украинских сил в город.
Ранее сообщалось, что родственники погибшего российского оккупанта жаловались, что его отравили жители оккупированных территорий Украины.
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