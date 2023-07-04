В Мариуполе загадочно гибнут оккупанты – за две недели нашли убитыми 8 военных РФ

Российские захватчики погибли в Мариуполе при загадочных обстоятельствах.
Во временно оккупированном Мариуполе за последние две недели были обнаружены тела восьми убитых российских военных.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Отмечается, что за последние две недели в разных районах Мариуполя было найдено восемь убитых военных РФ: шестерых из них зарезали, двоих – застрелили в затылок.
По данным горсовета, факты смертей тщательно скрывают, чтобы среди оккупантов не началась паника.
"По словам оккупантов, они видят, что мариупольцы их не любят. Поэтому есть подозрение, что это сделали местные жители", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее подпольное движение "Мариуполь. Спротив" сообщало, что в оккупированном городе панические настроения – закрываются обменники, в магазинах километровые очереди, а кадыровцы бегут из Мариуполя.
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