В Мариуполе загадочно гибнут оккупанты – за две недели нашли убитыми 8 военных РФ

Российские захватчики погибли в Мариуполе при загадочных обстоятельствах.

Во временно оккупированном Мариуполе за последние две недели были обнаружены тела восьми убитых российских военных.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Отмечается, что за последние две недели в разных районах Мариуполя было найдено восемь убитых военных РФ: шестерых из них зарезали, двоих – застрелили в затылок.

По данным горсовета, факты смертей тщательно скрывают, чтобы среди оккупантов не началась паника.

"По словам оккупантов, они видят, что мариупольцы их не любят. Поэтому есть подозрение, что это сделали местные жители", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее подпольное движение "Мариуполь. Спротив" сообщало, что в оккупированном городе панические настроения – закрываются обменники, в магазинах километровые очереди, а кадыровцы бегут из Мариуполя.

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