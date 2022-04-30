В Мариуполе захватчики позволили жителям перемещаться между левым и правым берегами города

Одновременно устроены блокпосты для усиления контроля.
В Мариуполе российские захватчики разрешили жителям перемещаться по мосту через Кальмиус между Левобережным районом и правобережной частью города.
Об этом сообщает в Телеграмме советник городского головы Петр Андрющенко.
"Оккупанты разрешили перемещение между Левобережным районом и другими районами города на правобережье. Перемещение открыто через мост на Мухино", — говорится в сообщении.
Одновременно, как отмечает Андрющенко, устроены блокпосты для усиления контроля.
Ранее он сообщал, что появилась надежда на эвакуацию мариупольцев от ТРЦ "Порт-Сити" на подконтрольную Украине территорию.
"Есть реальный сдержанный, но оптимизм, что сегодня наконец-то удастся начать большую эвакуацию. Автобусы должна подавать на "Порт-Сити" российская сторона, так что вы в курсе, что может быть всякое. Но звоните во все колокола и рельсы, чтобы успеть и не упустить", — написал советник мэра.
Отметим, что ТРЦ "Порт-Сити" расположен на правом берегу Кальмиуса, на Запорожском шоссе. Металлургический комбинат "Азовсталь", где в укрытиях находятся украинские военные и мирные жители – в Левобережном районе.
Напомним, российские оккупанты создали четыре фильтрационных лагеря для мариупольцев, которых депортируют в РФ. В таких лагерях гражданское население города подвергается разнообразным пыткам.
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