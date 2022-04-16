В Мариуполе заканчиваются запасы еды и воды, жителям окруженных оккупантами городов грозит голодная смерть — ООН

Война в Украине также ограничит доступ к еде для миллионов людей по всему миру.
Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) призвала обеспечить ей доступ к жителям окруженных российскими оккупантами украинских городов и зонам боевых действий, в первую очередь Мариуполю, поскольку им может грозить голодная смерть.
Об этом говорится в заявлении организации.
"Мы призываем всех предоставить нам необходимый доступ, чтобы связаться с людьми в осаждаемых городах. Одно дело, когда люди страдают от опустошения войны. Другое дело, когда они умирают от голода", – заявил исполнительный директор ВПП Дэвид Бизли после визита в Украину.
Считается, что в окруженном Мариуполе, где могут находиться около 100 тысяч человек, заканчиваются последние запасы пищи и воды. Город Николаев остается недоступным из-за активного конфликта в этом районе. ВПП также озабочена несколькими городами на востоке страны.
В заявлении организации ООН также отмечается, что из-за войны более 7 миллионов украинцев стали внутренними переселенцами и около 60% из них обеспокоены тем, что не смогут обеспечить себя пищей, ведь из-за войны были нарушены системы снабжения и логистики продуктов во многих областях Украины.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 52-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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