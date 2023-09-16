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В Мариуполе заметили 20 грузовиков с российскими военными

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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484
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В Мариуполе заметили 20 грузовиков с российскими военными

Российские военные. / Фото: Associated Press

Автомобили двигались в направлении Новоазовска.

Накануне во временно захваченном Мариуполе наблюдалось "необычное движение" российских оккупантов. В направлении Новоазовска двигались 20 грузовиков с живой силой армии РФ.

Об этом он сообщил в Телеграмм-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Необычное движение зафиксировано вчера. Более 20 грузовиков с пока живой силой через Мариуполь из направления Бердянска в направление Новоазовска", — подчеркнул Андрющенко.

По его словам, наиболее очевидной причиной является попытка "срочно перебросить подкрепление на север Донецкой области по дороге Новоазовск — Тельманово — Донецк — Бахмут".

Напомним, в ВСУ сообщили, что оккупанты опрокидывают бывших узников под Запорожье для штурма, чтобы попытаться снова захватить Роботино. Бывшие заключенные будут использованы для так называемых "мясных штурмов" на южном фронте.

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Дата публикации
Просмотры
484
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