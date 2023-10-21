В Мариуполе заметили активное перемещение живой силы оккупантов — фото

Во временно оккупированном Мариуполе наблюдается активизация движения живой силы оккупантов сразу в двух направлениях.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В сторону севера Донецкой области в направлении Волновахи из Бердянского направления преимущественно грузовики с живой силой до 12 штук, частично с пушками класса Рапира. В сторону Бердянска — системы ПВО, грузовики с БК и инженерная техника", — говорится в сообщении.

Как отметил советник мэра, дополнительно наблюдается подготовка для очередной меры резерва живой силы в Мариупольский район и увеличения оккупационного корпуса в самом Мариуполе.

"В большинстве пополнение именно в Мариуполь прибывает со стороны Бердянска, а не по привычному направлению из Новоазовска. Наиболее вероятно это связано с недостаточностью резервов живой силы сейчас непосредственно на территории РФ", — отметил Андрющенко.

Переброска российской техники в Мариуполе

Переброска российской техники в Мариуполе

Переброска российской техники в Мариуполе

Переброска российской техники в Мариуполе

Напомним, в Крыму нашли большое месторасположение войск РФ (фото и координаты).

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