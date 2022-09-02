В Мариуполе заметили колонны российской техники и новую живую силу: куда они едут

Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали два десятка вражеских грузовиков с опознавательной отметкой V.
Одна колонна направилась в сторону Мангуша, другая – Бердянска.
Об этом советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Telegram.
"Фиксируем движение военной техники. Сегодня около 8:30 семь грузовиков с отметкой "V" с боекомплектом въехали в Мариуполь по направлению Донецка. Из-за остановки в ТЦ "Метро" проехали в сторону Мангуша. Утром 17 грузовиков с военными из Мангуша выехали в направление Бердянска" — говорится в его сообщении.
Кроме этого, по информации местных властей, в Мариуполь приехала командно-штабная машина Р-149СМР "Кушетка-Б". Андрющенко связывает это с большой концентрацией оккупантов из РФ.
Напомним, как ранее сообщал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун, осень-зима станут решающими на фронте в Украине. Ведь именно этот период покажет подготовку украинских военных к освобождению оккупированных территорий.
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