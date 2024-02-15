В Мариуполе заметили увеличение военной техники окупантов: что это значит

По данным украинских властей, речь идет об увеличении личного состава врага до 5 тысяч человек.

Во временно оккупированном Мариуполе фиксируют военные перемещения кафиров, которые бросают как подкрепление на тренировку, так и для резервов.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Андрющенко.

"Новые подразделения в приморской части Мариупольского района отведены на доукомплектование. Подавляющее большинство новомобилизованных/контрактников. Новая форма, отсутствие шевронов и других знаков идентификации. Одновременно откровенно "фронтовики". Из шевронов зафиксировано изображение каждой. А также необычные маркировки транспорта .

Кроме того, по его словам, активизировалось накопление оперативных складов, формирование баз стоянки резервных подразделений на севере и северо-востоке Мариупольского района. В частности, активно расширяется зона базирования по линии с. Водяное – Гранитное – Волноваха.

"Полный комплект. Тяжелая гусеничная техника, склады БК и пока живая сила. Откровенно не на тренировку, а в качестве резерва. Военные караваны с БК и инженерным наполнением в направлении Бердянска без изменений в интенсивности", — отметил он.

По данным Андрющенко, в общем количестве речь идет об увеличении личного состава до 5 тысяч человек.

Напомним, 13 февраля во временно оккупированном Мариуполе прилетело по расположению российских оккупантов.

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