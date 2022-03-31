В Мариуполе защитники ликвидировали очередного оккупанта, укравшего у местных золото и валюту

В городе преступники грабят гражданские квартиры, убивают и насилуют людей.

В Мариуполе, где продолжаются упорные бои, украинским защитникам удалось ликвидировать оккупантов-убийц. У одного из них были обнаружены золотые украшения и доллары, которые он украл у мирных украинцев.

Об этом сообщает "Азов-Мариуполь".

Так, 30 марта полк "Азов" уничтожил много вражеской пехоты. Во время обысков у одного из ликвидированных россиян защитники обнаружили доллары США и множество золотых украшений, среди которых и обручальные кольца разных размеров.

Фото: Азов-Мариуполь

"Мы знаем, что во временно захваченных районах города эти преступники грабят квартиры гражданских, убивают и насилуют жителей города. Теперь этих подонков стало меньше. Все ценные вещи, которые бойцы Азова находят у путинских наемников, при точном обнаружении владельцев, вернутся им, или, вместе с найденными у россиян средствами пойдут на помощь беженцам из Мариуполя", — говорится в сообщении защитников.

Фото: Азов-Мариуполь

Напомним, Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Дениса Цыбенко, ограбившего мирных украинцев. У него нашли много украшений и валюту – доллары и фунты. Как удалось установить, русский убийца и мародер был родом из села Соловьи Псковского района.

Жуткая трагедия произошла и в Мариуполе. Там российские оккупанты несколько дней на глазах у 6-летнего мальчика насиловали его мать. От полученных травм женщина скончалась.