В Мариуполе заявили об атаке на порт, в Сочи раздавались сирены из-за угрозы дронов

Атака на Мариуполь / © из соцсетей

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Во временно оккупированном Мариуполе ночью сообщали об атаке на территорию морского порта. Между тем, в российском Сочи объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников, а местные жители сообщали о работе систем противовоздушной обороны.

По данным местных телеграмм-каналов и обнародованных кадров, над портовой инфраструктурой Мариуполя поднялся густой столб дыма. В Сети распространяются фотографии и видео с места происшествия. Официальной информации о масштабах повреждений нет.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники неоднократно атаковали военную и логистическую инфраструктуру окупантов в портах Мариуполя и Бердянска. Накануне также появлялись сообщения об ушибах по судам, которые используются российскими войсками для обеспечения оккупационной группировки.

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Напомним, что в России заявляют об атаке на нефтебазу в Усть-Лабинске и работе ПВО в Тульской области

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